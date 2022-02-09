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Экс-гендиректор VK Борис Добродеев возглавил компанию USM Telecom

14:34, 09.02.2022
Экс-гендиректор VK Борис Добродеев возглавил компанию USM Telecom
Фото: vk.company

Бывший генеральный директор интернет-холдинга VK Борис Добродеев возглавил ООО «ЮЭсЭм Телеком», входящее в структуру холдинга USM Алишера Усманова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Назначение Добродеева состоялось накануне, 8 февраля. До него «ЮЭсЭм Телеком» возглавлял гендиректор USM Иван Стрешинский.

Добродеев покинул пост генерального директора интернет-холдинга VK по собственному желанию в начале декабря 2021 года. Он работал в этой должности с 2016 года. С 2014 по 2016 год Добродеев был директором по стратегии и развитию компании и гендиректором «ВКонтакте». До этого, в 2013—2014 годах, занимал пост заместителя генерального директора «ВКонтакте».

После ухода Добродеева новым гендиректором VK стал первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.

Татьяна Демина
Бизнес

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