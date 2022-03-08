Исследование: почти половина россиян готовы отказаться от покупки продукции у компаний, которые ушли из России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Согласно исследованию, 49% россиян готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе из России в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Каждый четвертый россиянин полностью откажется от продукции компаний, которые ушли с российского рынка, даже если они вернутся.

«Я даже буду против их возвращения в Россию!», «Давно пора создать комфортные условия для отечественных производителей», «Китайских аналогов на всех хватит», — комментируют респонденты.

25% в этом случае будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди отечественных аналогов. Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний лишь каждый третий россиянин. Затруднились определить свою позицию 18% опрошенных.

Всего в опросе приняли участие 1 600 респондентов по всей России. Исследование проводилось с 3 по 4 марта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Максим Кокунин