Минниханов: «По производству всех основных продовольственных продуктов республика на первых местах»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский молочный комбинат. Предприятие перерабатывает 576 тонн молока в сутки. В будущем здесь планируют увеличивать объемы выпускаемой продукции и ассортимент.



— По производству всех основных продовольственных продуктов республика на первых местах. Мы полностью обеспечиваем себя сами. И будем и дальше поддерживать развитие наших производств, — сообщил президент РТ.

В настоящее время предприятие насчитывает 772 сотрудника, из них 400 — женщины. Пользуясь случаем, Минниханов поздравил их с наступающим Международным женским днем.

Также президент республики посетил Булочно-кондитерский комбинат, где суточный объем производства хлебобулочных изделий составляет 60 тонн. Отмечается, что в текущем году предусмотрена поддержка в размере 240 млн рублей, что позволит сдержать цены на социальные виды хлеба.



Недавно сообщалось, что в Минсельхозе России не прогнозируют дефицита хлеба в этом году. Как рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, в стране есть все для того, чтобы посеять хлеб: семена, сельхозтехника и средства защиты растений.



Диана Жиленкова