В Минсельхозе России не прогнозируют дефицита хлеба в 2022 году

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что дефицита хлеба в стране в 2022 году не ожидается. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в стране есть все для того, чтобы посеять хлеб. Это семена, сельхозтехника и средства защиты растений. Лут добавила, что сельскохозяйственная отрасль и отрасль производства пищевых продуктов бурно развивались в стране с 2014 года. России удалось снизить импорт мяса на 70%, молочных продуктов — на 25%.

Также она обратилась к жителям России с просьбой не покупать впрок. Она считает, что смысла в покупке больших объемов продуктов длительного хранения нет.

Фото: Ринат Назметдинов

В конце февраля Оксана Лут заявила, что Минсельхоз РФ планирует довести субсидии на производство хлеба в регионы до конца марта. Ведомство повторит меры прошлого года — субсидии на килограмм хлеба.



Дарья Акимова