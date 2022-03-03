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Цена нефти Brent достигла $119 за баррель впервые с мая 2012 года

10:59, 03.03.2022
Цена нефти Brent достигла $119 за баррель впервые с мая 2012 года
Фото: pixabay.com

Цена нефти Brent достигла $119 за баррель, это произошло впервые с мая 2012 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 10.45 по мск цена майских фьючерсов на нефть Brent повышалась на 5,48% — до $119,12 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI повышались в цене на 4,84% — до $115,95. Нефть WTI торгуется выше $115 впервые с 22 сентября 2008 года.

Вчера цена нефти марки Brent превысила $115 за баррель впервые с 23 июня 2014 года.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефть

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