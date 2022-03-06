«Эрмитаж Казань» разыграет уникальный парфюм среди посетителей выставки

Фото: центр «Эрмитаж Казань»

С 6 по 8 марта в центре «Эрмитаж Казань» проходят тематические экскурсии «Женщины в искусстве и жизни фламандских художников» в рамках выставки «Золотой век фламандского искусства». По завершении каждой из них среди посетителей разыграют один из четырех ароматов, созданных к произведениям живописи, представленным на выставке.

Парфюм создали в ограниченном количестве специально для этой выставки. Экскурсии начнутся в 11.00 и 14.00. Особенность экспозиции — специально подготовленные тактильные станции, которые смогут передать слабовидящим посетителям все детали картины. Их всего четыре. Они состоят из описания картины шрифтом Брайля, уменьшенной объемной копии изображения, отдельных предметов картины, которые присутствуют на полотнах (кувшины, перья, блюда и так далее), а также специального аромата, почувствовав который, можно окунуться в атмосферу картины.

Фото: центр «Эрмитаж Казань»

6 и 7 марта в 13.00 ожидается семейная игровая программа, участники которой смогут отправиться в путешествие в XVII век. С 6 по 8 марта в 15.00 пройдет экскурсия по выставке для сборной группы. На все программы необходима предварительная запись. Подробную информацию можно узнать по телефонам: +7(843) 567-80-32, +7(843) 567-80-34, сообщается на сайте мэрии Казани.

Подробнее о выставке и уникальных произведениях — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина