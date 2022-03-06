American Express сообщила о приостановке работы в России и Белоруссии

American Express приостанавливает работу в России и Белоруссии. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

Российские карты не будут работать за границей, а иностранные — в России.

«В результате карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах в России», — говорится в сообщении.

Фото: pxhere.com

Компания надеется на мирное разрешение кризиса, а пока что будет работать для поддержки клиентов.

Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили об ограничении своей работы в России из-за военной спецоперации на Украине. Сегодня Центробанк уточнил, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны.



Татьяна Леухина