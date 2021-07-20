Платежные карты «Мир» с сегодняшнего дня можно подключить к ApplePay

С 20 июля платежную карту «Мир» можно подключить к системе Apple Pay. Об этом сообщает сегодня пресс-служба НСПК (Национальной системы платежных карт). Пользователям будут доступны все преимущества обоих сервисов: от Apple Pay — быстрый способ бесконтактной оплаты, от системы «Мир» — скидки при оплате проезда в метро, кэшбэк за оплату покупок у партнеров платежной системы и т.д.

Правда, пока карту «Мир» можно подключить к «яблочному» сервису только в 8 российских банках: это Сбер, ВТБ, Россельхозбанк, ПСБ, Почта Банк, банк Центр-инвест, Тинькофф Банк и Примсоцбанк. Чтобы начать пользоваться системой, сначала нужно настроить сервис через специальное приложение на iPhone и привязать карту.

О том, что карты российского платежного сервиса подключат к ApplePay, начались разговоры еще в феврале. К Samsung Pay «Мир» подключать уже можно, а вот к Google Pay пока нет — это, если верить анонсам, ожидается только с 26 октября.

Напомним, только на карты «Мир» с 1 июля можно получать пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и другие социальные выплаты.

Людмила Губаева