В Альметьевский район Татарстана поставят троллейбусы на 211,5 млн рублей

В Альметьевский район Татарстана поставят новые троллейбусы, на эти цели из бюджета района выделили 211,5 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает исполком Альметьевского района РТ. Подать заявку на участие в тендере можно до 5 марта, подрядчика определят 10 марта.

Подрядчик должен поставить в Альметьевский район в общей сложности десять троллейбусов. Из них четыре низкопольных троллейбуса вместимостью от 80 до 90 человек, в котором должна быть предусмотрена возможность автономного хода. Еще шесть троллейбусов, оборудованных местами для инвалидов-колясочников и вместимостью от 100 до 150 человек. Выполнить поставки необходимо в этом году.

При этом запрещается поставлять товары из зарубежных стран и работать с иностранными лицами.

Ранее МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» из Казани отменило закупку цифровых автомобильных тахографов для автобусов. Причина — «пересмотр потребности и сроков оснащения». Тендер на поставку и монтаж цифровых автомобильных тахографов ПАТП №2 объявило в декабре 2021-го. Начальная цена договора составляла 13,4 млн рублей.

Маргарита Головатенко