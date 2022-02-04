В Зеленодольске подняли цены на проезд и вернули студенческий проездной

Фото: Максим Платонов

В Зеленодольске с 1 февраля выросла стоимость проезда в общественном транспорте, но при этом вернулся проездной для студентов. Об этом сообщается на сайте ЗПАТП.

Проезд на всех маршрутах в Зеленодольске и поселке Васильево составит 27 рублей, в независимости от способа оплаты. Также на этих маршрутах вводится проездной билет на 50 поездок, стоимость его составит 1 250 рублей.

Проезд на маршрутах №104, 104А «Казань — Зеленодольск — Казань» и №110 «Васильево (железнодорожный вокзал) — Осиново — Казань» теперь стоит 100 рублей, маршрут №402 «Зеленодольск — Васильево» — 60 рублей.

Помимо этого, на пригородных маршрутах вводится студенческий проездной билет, дающий возможность совершить 44 поездки. Его стоимость составит 2 200 рублей. При оплате им проезда в транспорте придется предъявить студенческий билет.

В январе казанские перевозчики попросили поднять стоимость проезда в общественном транспорте города на пять рублей. Последний раз проезд в Казани повышали 1 марта 2021 года. Тогда он вырос с 30 до 35 рублей. Это коснулось только покупки билетов за наличные.

Дарья Акимова