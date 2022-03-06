Сбербанк: решение международных платежных систем не повлияет на работу карт Visa и MasterCard внутри РФ

Сбербанк сделал заявление, что решение международных платежных систем не повлияет на работу его банковских карт Visa и MasterCard внутри России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Однако платежи за границей и в иностранных интернет-магазинах с российских карт Visa и MasterCard будут ограничены. В банке добавили, что в некоторых странах принимают российские карты «МИР». Это Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан и Кипр.

В Российской Национальной системе платежных карт (НСПК) объяснили, что операции по картам международных платежных систем, выпущенным российскими банками, по-прежнему будут работать в России даже в случае отключения от Visa или Mastercard. Только подобные операции вместо них будет обрабатывать сама НСПК.

Ранее американские компании Visa и Mastercard, предоставляющие услуги проведения платежных операций по миру, объявили о приостановке работы на территории России из-за ситуации на Украине. Карты, выпущенные в России, не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в РФ.



Дарья Акимова