Жителя Казани приговорили к одному году лишения свободы условно за хранение наркотиков
22-летнего жителя Казани признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Суд установил, что в ноябре прошлого года молодой человек приобрел синтетическое наркотическое средство массой 0,74 грамма через интернет. Затем казанец хранил при себе товар до момента задержания полицейскими.
Свою вину молодой человек полностью признал. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.
В прошлом месяце в Набережных Челнах задержали 37-летнего местного жителя, который организовал интернет-магазин по сбыту синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
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