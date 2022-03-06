Жителя Казани приговорили к одному году лишения свободы условно за хранение наркотиков

22-летнего жителя Казани признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Суд установил, что в ноябре прошлого года молодой человек приобрел синтетическое наркотическое средство массой 0,74 грамма через интернет. Затем казанец хранил при себе товар до момента задержания полицейскими.

Фото: realnoevremya.ru

Свою вину молодой человек полностью признал. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.

В прошлом месяце в Набережных Челнах задержали 37-летнего местного жителя, который организовал интернет-магазин по сбыту синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.



Диана Жиленкова