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Посол России Антонов: звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными

06:21, 06.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Посол России Антонов: звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными
Фото: pixabay.com

Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Такого мнения придерживается посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, американские политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Лозунги, которые звучат в Вашингтоне, становятся все более безответственными и провокационными, а также несут риск для международной безопасности.

Фото: realnoevremya.ru

Также Антонов выразил готовность встретиться с любым политиком США, в том числе с членами верхней и нижней палат Конгресса, чтобы обсуждать варианты укрепления стратегической стабильности, передает «РИА Новости».

Несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова сенатора США Линдси Грэма о Владимире Путине. По его мнению, в столь напряженной атмосфере происходит истеричное нагнетание «русофобского припадка».

«Реальное время» следит за развитием событий на Украине. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 мар
    Для США тем лучше. чем хуже в Европе. Она хочет расширения масштаба столкновений и увеличения вовлеченных в конфликт стран, с тем, чтобы Россия "завязла" в этой войне капитально, до полного истощения. ВРЕМЯ играет на руку ПРОТИВНИКАМ России. Как блистательно началась спецоперация - уже в первые же дни войска захватили аэродром Гостомель под Киевом. Каждый лишний день - это новые жертвы. Поэтому российской стороне надо создать невыносимые условия для властных структур украинской хунты, т.е ПАРАЛИЧ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ, чтобы не то что проводить заседания Рады, даже мыслить об этом не могли. Имея господство в воздухе, высокоточное оружие, службу внешней разведки - такое достижимо.Не давать главарям нациков разгуливать и раздавать комментарии налево-направо ( к сожалению.11-у дню ни один особо значимый главарь нациков не пойман или уничтожен), а ловить и уничтожать, иначе они будут и дальше оболванивать простых обывателей Украины, что несомненно увеличит гибель людей. РЕШИТЕЛЬНОСТЬ И БЫСТРОТА по-суворовски, а не тягомотна болотных переговоров,где можно нечаянно провалиться в приготовленную трясину.
    Дело РОССИИ правое, бандеровские нацики будут УНИЧТОЖЕНЫ, мир придет на многострадальную землю родной, братской Украины !
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