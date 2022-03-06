Посол России Антонов: звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными
Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Такого мнения придерживается посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, американские политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Лозунги, которые звучат в Вашингтоне, становятся все более безответственными и провокационными, а также несут риск для международной безопасности.
Также Антонов выразил готовность встретиться с любым политиком США, в том числе с членами верхней и нижней палат Конгресса, чтобы обсуждать варианты укрепления стратегической стабильности, передает «РИА Новости».
Несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова сенатора США Линдси Грэма о Владимире Путине. По его мнению, в столь напряженной атмосфере происходит истеричное нагнетание «русофобского припадка».
«Реальное время» следит за развитием событий на Украине. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.
комментарии
Дело РОССИИ правое, бандеровские нацики будут УНИЧТОЖЕНЫ, мир придет на многострадальную землю родной, братской Украины !