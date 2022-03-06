Посол России Антонов: звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными

Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Такого мнения придерживается посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, американские политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Лозунги, которые звучат в Вашингтоне, становятся все более безответственными и провокационными, а также несут риск для международной безопасности.

Фото: realnoevremya.ru

Также Антонов выразил готовность встретиться с любым политиком США, в том числе с членами верхней и нижней палат Конгресса, чтобы обсуждать варианты укрепления стратегической стабильности, передает «РИА Новости».

Несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова сенатора США Линдси Грэма о Владимире Путине. По его мнению, в столь напряженной атмосфере происходит истеричное нагнетание «русофобского припадка».

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Диана Жиленкова