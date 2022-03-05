Минтранс РФ предложил меры по поддержке российских авиакомпаний в период санкций

Фото: Максим Платонов

Минтранс России опубликовал проект постановления правительства РФ, который включает в себя меры по поддержке авиакомпаний из-за санкций на период до сентября 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в документе 20 предложений. В частности, ведомство предлагает признать действующими на территории России сертификаты летной годности, разрешения на бортовые радиостанции, удостоверения о годности гражданских воздушных судов по шуму на местности или эквивалентные им документы, выданные в других странах, том числе с истекшим сроком действия после 1 марта 2022 года.

Также предлагается допустить к ремонту самолетов и замене их комплектующих сторонние компании, соответствующие требованиям для организаций, занимающихся техобслуживанием, продлить срок использования технической документации самолетов, оставшиеся без техподдержки от разработчиков, а также признать актуальными до 1 сентября все данные навигационных баз и ПО, установленные на российских самолетах, и приостановить все плановые и внеплановые проверки перевозчиков.

Фото: Максим Платонов

Также сегодня Ростуризм рекомендовал туроператорам реализовывать туры за рубеж с перевозкой самолетами авиакомпаний, не затронутых ограничениями. Начать это предлагается с 6 марта.



Дарья Акимова