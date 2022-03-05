Ростуризм рекомендовал продавать туры с перевозкой авиакомпаниями, не затронутыми ограничениями

Фото: Максим Платонов

В Ростуризме порекомендовали туроператорам реализовывать туры за рубеж с перевозкой самолетами авиакомпаний, не затронутых ограничениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Начать это предлагается с 6 марта.

На момент публикации заметки заграничные полеты отменили Nordwind, Azur Air, «Аэрофлот», «Победа» и S7

Страны Запада после начала Россией спецоперации в Донбассе одна за другой начали закрывать свое воздушное пространство. Кроме того, ЕС принял санкции против российской авиаотрасли: запрещается продажа всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям.

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Дарья Акимова