Банк ЗЕНИТ поднял ставки по валютным вкладам до 10,5% годовых

Банк ЗЕНИТ поднял ставки по вкладам в долларах США и евро на 2,0—2,5 пп. Теперь максимальная доходность составит 10,5% годовых по вкладу «Высокий доход Премиум» и 10% годовых — по вкладу «Высокий доход» при условии размещения средств на срок до 3 месяцев.

«Востребованность валютных вкладов на пике за счет исторически высоких ставок. Всего за первые дни марта наши клиенты разместили на срочных вкладах свыше 76,5 млн долларов США и 6,3 млн евро. Заинтересованность будет только расти, так как россияне поняли, что держать деньги дома не имеет смысла», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.



По условиям вклада «Высокий доход Премиум» можно разместить от 200 тыс. долларов США или евро. Срок действия вклада — от 1 месяца до 2 лет с последующей пролонгацией. Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.



Клиенты могут открыть вклад «Высокий доход» на сумму от 1 тыс. долларов США или евро. Срок размещения средств — от 1 месяца до 3 лет с последующей пролонгацией. Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.



В течение срока действия депозита клиентам предлагается на льготных условиях Карта привилегий Masterсard Gold, Visa Gold или «Мир». При условии размещения от 500 тыс. рублей предоставляется Mastercard Platinum, Visa Platinum и UnionPay Platinum. В случае размещения свыше 5 млн рублей доступна Mastercard World Elite или Visa Infinite. Выпуск и обслуживание карт осуществляются в соответствии с действующими в Банке ЗЕНИТ условиями и тарифами.



Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»