В Киеве сообщили о проведении нового раунда переговоров с Россией

Фото: посольство России в Белоруссии

Третий раунд переговоров России и Украины может состояться завтра или послезавтра. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на члена украинской делегации, советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам с Россией в любое время. Стороны находятся на прямой связи.

Фото: посольство России в Белоруссии

Подоляк сообщил, что РФ и Украина создали рабочую группу для организации гуманитарных коридоров. Ситуация прояснится в течение дня.

Позиция России жесткая, как и Украины. Переговоры будут идти тяжело, но все-таки будут продолжаться, подчеркнул он.

В Беловежской пуще вчера состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Они подробно обсудили гуманитарные и военные вопросы, а также вопрос будущего политического урегулирования. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский назвал достигнутые на переговорах с украинской делегацией соглашения существенным прогрессом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречи представителей РФ и Украины должны вестись «в тишине». Он уточнил, что сейчас речи о подписании каких-либо документов между Россией и Украиной не идет.

Татьяна Леухина