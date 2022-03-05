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Сегодня Казанский пороховой завод проводит испытания на полигоне — прозвучат около 7 выстрелов

09:59, 05.03.2022
Сегодня Казанский пороховой завод проводит испытания на полигоне — прозвучат около 7 выстрелов
Фото: mpt.tatarstan.ru

Казанский пороховой завод проводит испытания изделий в баллистическом кабинете на полигоне предприятия. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, испытания продолжатся до 11.00. В общей сложности прозвучит ориентировочно 7 выстрелов.

Казанский пороховой завод проводил испытания и вчера. Они проходили с 9.00 до 17.00. Жителей города предупреждали о произведении порядка 25 выстрелов. Испытания на заводе также проходили во вторник.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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