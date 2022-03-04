Казанский пороховой завод сегодня проводит испытания на полигоне — прозвучат около 25 выстрелов
Казанский пороховой завод сегодня будет проводить испытания изделий в баллистическом кабинете на полигоне предприятия.
Согласно сообщению МЧС Татарстана, с 9 до 17 часов прозвучат ориентировочно 25 выстрелов.
Испытания на пороховом заводе проходили 1 марта. Казанцев также предупреждали о произведении порядка 25 выстрелов.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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