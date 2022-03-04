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Казанский пороховой завод сегодня проводит испытания на полигоне — прозвучат около 25 выстрелов

10:09, 04.03.2022
Казанский пороховой завод сегодня проводит испытания на полигоне — прозвучат около 25 выстрелов
Фото: mpt.tatarstan.ru

Казанский пороховой завод сегодня будет проводить испытания изделий в баллистическом кабинете на полигоне предприятия.

Согласно сообщению МЧС Татарстана, с 9 до 17 часов прозвучат ориентировочно 25 выстрелов.

Испытания на пороховом заводе проходили 1 марта. Казанцев также предупреждали о произведении порядка 25 выстрелов.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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