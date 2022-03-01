Казанский пороховой завод проводит испытания на полигоне — прозвучат около 25 выстрелов

Казанский пороховой завод будет проводить испытания изделий в баллистическом кабинете на полигоне предприятия. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Отмечается, что будет произведено около 25 выстрелов с 9 до 17 часов.

На прошлой неделе также проходили испытания. Казанцев предупреждали о произведении порядка 15 выстрелов. О выстрелах жителей столицы РТ предупреждали и в сентябре прошлого года.

Диана Жиленкова