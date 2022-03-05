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Ограничения полетов на юге России продлили до 14 марта

07:59, 05.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Ограничения полетов на юге России продлили до 14 марта
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ограничения, связанные с вылетами и полетами самолетов на юге России, продлили до 14 марта. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика».

1 марта ограничения на полеты и вылеты из 11 аэропортов центральной части и юга России продлили до 8 марта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

24 февраля работу российских 12 аэропортов приостановили из-за проведения военной операции на Украине. Изначально ограничение действовало до 2 марта. Затем была возобновлена работа аэропорта в Ставрополе. 25 февраля международный аэропорт Сочи также начал вновь принимать рейсы.

Татьяна Леухина
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