Ограничения полетов на юге России продлили до 14 марта

Ограничения, связанные с вылетами и полетами самолетов на юге России, продлили до 14 марта. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика».

1 марта ограничения на полеты и вылеты из 11 аэропортов центральной части и юга России продлили до 8 марта.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

24 февраля работу российских 12 аэропортов приостановили из-за проведения военной операции на Украине. Изначально ограничение действовало до 2 марта. Затем была возобновлена работа аэропорта в Ставрополе. 25 февраля международный аэропорт Сочи также начал вновь принимать рейсы.



Татьяна Леухина