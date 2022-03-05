Fitch понизило долгосрочные рейтинги 32 банкам из России

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков и их внутренних и международных дочерних компаний. Об этом сообщает «РИА Новости».

Все они были помещены в список Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом. В нем оказались «Альфа-банк», банк «Тинькофф», «Газпром банк», «Райффайзенбанк» и «Хоум Кредит». Отмечается, понижение связано со снижением суверенного рейтинга России до «В» с «ВВВ».

Рейтинг «BBB» означает достаточный уровень кредитоспособности, «В» — существенно недостаточный.

Накануне международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-». Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также упал с «BBB-» до «ССС-».

Дарья Акимова