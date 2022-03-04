Новости экономики

17:02 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до «CCC-»

00:59, 04.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до «CCC-»
Фото: pixabay.com

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-». Об этом сообщает ТАСС.

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понизился с «BBB-» до «ССС-». Обе оценки помещены в список CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом.

Рейтинги «CCC+», «CCC», и «CCC-» означают, что у страны есть трудности с платежеспособностью. А возможность выплаты долгов зависит от благоприятной экономической конъюнктуры. «ВВ+» и «BBB-» подразумевают хорошую платежеспособность, однако неблагоприятные экономические условия могут ее ухудшить.

Фото: wikipedia.org

«Реальное время» следит за развитием событий на Украине. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
Экономика

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок