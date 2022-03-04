Небензя рассказал, почему Россия взяла под контроль Запорожскую АЭС

Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, почему российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций со стороны неонацистов и террористов. Он добавил, что военные не вмешиваются в работу украинских операторов АЭС и занимаются только ее охраной. Энергоблоки электростанции не были повреждены.

Кроме того, он назвал ложью и дезинформацией заявления о том, что российские войска якобы атаковали АЭС.

Фото: wikipedia.org

Сегодня Минобороны России сообщило, что минувшей ночью на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевским режимом была предпринята попытка провокации. В ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, на мобильный патруль Росгвардии напала украинская диверсионная группа. Затем она подожгла здание.



Дарья Акимова