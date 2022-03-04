С 5 марта Россельхознадзор разрешит ввоз овощей из девяти стран

Фото: Максим Платонов

С 5 марта в России отменяются ограничения на ввоз овощей из девяти стран. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор.

С завтрашнего дня разрешено ввозить из Армении и Азербайджана помидоры , из Белоруссии, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Киргизии — томаты и перец, из Египта — картофель, томаты, а из Турции — перец, кабачки и баклажаны. Поставки возможны с без учета ограничений по предприятиям-производителям этих стран.

Отмечается, что решение приняли по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями по карантину и защите растений этих стран, и информации о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований РФ и стран-членов ЕАЭС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В декабре был приостановлен ввоз некоторых видов овощей и фруктов из Турции и Ирана. Это касалось продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов. В овощах и фруктах обнаружили остаточные количества 12 пестицидов, применение десяти из которых в России запрещено.

Дарья Акимова