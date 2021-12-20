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Роспотребнадзор ограничил ввоз овощей и фруктов из Турции из-за пестицидов

07:44, 20.12.2021 1
Роспотребнадзор ограничил ввоз овощей и фруктов из Турции из-за пестицидов
Фото: Максим Платонов (архив)

Ввоз некоторых видов овощей и фруктов из Турции и Ирана приостановлен из-за обнаружения в плодах пестицидов, сообщили в Роспотребнадзоре.

В овощах и фруктах обнаружили остаточные количества 12 пестицидов, применение десяти из которых в России запрещено.

«Приостановлен ввоз <…> небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов», — приводит RT сообщение.

Из-за неоднократного нарушения ведомство запретило ввозить в РФ перца, гранатов и винограда турецкого происхождения и перца иранского происхождения.

Фото: pixabay.com

В октябре в Турции объясняли приостановку ввоза мандаринов в Россию.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 дек
    Татары хотят, чтобы фрукты и овощи в магазинах торговали без всяких ограничений.
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