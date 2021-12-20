Роспотребнадзор ограничил ввоз овощей и фруктов из Турции из-за пестицидов
Ввоз некоторых видов овощей и фруктов из Турции и Ирана приостановлен из-за обнаружения в плодах пестицидов, сообщили в Роспотребнадзоре.
В овощах и фруктах обнаружили остаточные количества 12 пестицидов, применение десяти из которых в России запрещено.
«Приостановлен ввоз <…> небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов», — приводит RT сообщение.
Из-за неоднократного нарушения ведомство запретило ввозить в РФ перца, гранатов и винограда турецкого происхождения и перца иранского происхождения.
В октябре в Турции объясняли приостановку ввоза мандаринов в Россию.
комментарии