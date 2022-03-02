Путин рассказал премьеру Индии о срочной эвакуации студентов страны из Харькова

Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает ТАСС.

РФ делает все возможное, чтобы граждане Индии могли безопасно покинуть территорию Украины. Также российский лидер рассказал, что военные стараются организовать срочную эвакуацию группы индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту в Россию.

По словам Путина, студенты фактически взяты в заложники украинскими силовиками. Они используют их в качестве живого щита и всячески препятствуют выезду на российскую территорию.

Сегодня Министерство обороны России официально сообщило, что среди российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, есть потери — 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, 1 597 человек получили ранения. Военные взяли под контроль украинский город Херсон.