В Татарстане доступны более 208 тысяч доз вакцины против COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день находится 208 281 доза вакцины против коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Выбор возможен. Наибольшей популярностью пользуется вакцина «Cпутник V», — рассказал он.

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 1 685 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике выявили 123 009 заболевших COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина