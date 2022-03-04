«Салават Юлаев» покинули все легионеры. Сегодня у команды второй матч с «Сибирью»

Сегодня уфимский «Салават Юлаев» сообщил о расторжении контрактов с финскими легионерами и датским защитником Филипом Ларсеном. Ранее команду уже самовольно покинули Маркус Гранлунд, а также канадец Дэфф Плэтт.

«По обоюдному соглашению сторон расторгнуты контракты между ХК «Салават Юлаев» и защитником Филипом Ларсеном, нападающими Тему Хартикайненом, Сакари Манниненом, вратарем Юхой Метсолой.



Благодарим игроков за проведенную работу и профессионализм, проявленный в матчах», — говорится в сообщении уфимского клуба.

Позже в социальных сетях вышло видеообращение Тему Хартикайнена к болельщикам «Салавата». «Сегодня самый сложный день в моей жизни. Я должен был принять решение. У меня было два варианта — ехать к своей семье или остаться тут и продолжить играть. Я решил вернуться домой...» — говорит финский нападающий.