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Минтруда Татарстана напомнило жителям республики о рабочей субботе

13:59, 04.03.2022
Минтруда Татарстана напомнило жителям республики о рабочей субботе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В субботу, 5 марта, в Татарстане рабочий день. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда республики.

8 марта — Международный женский день — нерабочий праздничный день. Продолжительность рабочего дня сокращается на один час 5 марта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане 6, 7 и 8 марта будут праздничными днями.

В начале недели эксперт по трудовому праву в сервисе SuperJob Александр Южалин рассказал, что предстоящие длинные выходные не повлияют на зарплату жителей республики, которые работают по графику пятидневной рабочей недели.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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