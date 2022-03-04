Минтруда Татарстана напомнило жителям республики о рабочей субботе
В субботу, 5 марта, в Татарстане рабочий день. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда республики.
8 марта — Международный женский день — нерабочий праздничный день. Продолжительность рабочего дня сокращается на один час 5 марта.
В Татарстане 6, 7 и 8 марта будут праздничными днями.
В начале недели эксперт по трудовому праву в сервисе SuperJob Александр Южалин рассказал, что предстоящие длинные выходные не повлияют на зарплату жителей республики, которые работают по графику пятидневной рабочей недели.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым