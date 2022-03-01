Эксперт рассказал, как предстоящие праздничные дни повлияют на зарплату татарстанцев

Эксперт по трудовому праву в сервисе SuperJob Александр Южалин рассказал, что предстоящие длинные выходные не повлияют на зарплату жителей Татарстана, которые работают по графику пятидневной рабочей недели.

Специалист напомнил, что Международный женский день приходится в этом году на вторник. А выходной день с субботы, 5 марта, перенесен на понедельник, 7 марта. Таким образом, три дня подряд будут нерабочими.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, рабочий день в субботу должен быть сокращен на один час. Однако ни сокращенный рабочий день, ни перенос выходного дня, ни дополнительный нерабочий день не должны повлиять на зарплату в марте.

Южалин отметил, что сотрудники, которые работают по графикам (работы или сменности), должны ориентироваться на расписания, утвержденные в своей компании.

По данным опроса сервиса SuperJob, 56% жителей России хотели бы работать четыре дня в неделю по 10 часов. Чаще других к такому графику готовы респонденты моложе 34 лет и россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.



Диана Жиленкова