Главное о коронавирусе на 4 марта: награды медикам за борьбу с COVID-19, возможность подъемов заболеваемости

Фото: Максим Платонов

В Татарстане остается требование к социальной дистанции

За последние сутки в Татарстане выявлено 1 685 случаев заражения коронавирусом. Всего на 4 марта общее количество инфицированных в республике достигло 123 009 человек. Выздоровели за весь период 93 944 человека, в том числе 4 397 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 742 человека, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали 166 человек.

Руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что требование к соблюдению социальной дистанции в республике остается. По ее словам, оно находится в списке санитарных правил, пункт 4.4. Согласно ему, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5—2 метра. Также эта норма закреплена и прописана в постановлении Кабинета министров РТ №208.

Руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что в Татарстане на сегодняшний день находится 208 281 доза вакцины против коронавируса. По его словам, наибольшей популярностью пользуется вакцина «Cпутник V».



Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах суд признал незаконным решение исполкома о передаче МУП «Горкоммунхоз» работ по перевозке трупов людей, погибших от коронавируса. Контракт изначально был заключен с «Кама Техтрак», но позже был расторгнут местной администрацией в одностороннем порядке. Решение первой инстанции отменили и жалобу «Кама Техтрака» удовлетворили. Односторонний отказ исполкома признали недействительным. Перевозку трупов с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом включили в планы МУПа до 2023 года. Бизнес назвал ситуацию «рейдерским захватом» и лоббированием интересов муниципальной компании.

Онищенко: заболеваемость COVID-19 спадает благодаря популяционному иммунитету

За последние сутки в России выявили 89 174 новых случая коронавируса, выздоровели 160 507 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 16 775 024 человек, а выздоровевших — до 14 263 191.



За сутки болезнь унесла жизни 776 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 354 787 человек.



За последние сутки проведена 431 тысяча тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 277,9 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым наградил государственными наградами медиков за борьбу с COVID-19. Согласно тексту указа, орденом Пирогова награждены порядка 140 медиков из Подмосковья, Москвы и других регионов России — за высокий профессионализм и добросовестную работу по организации и оказанию медпомощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавируса. Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены восемь медиков, семь из которых — сотрудники московских медучреждений.

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что эпидемический процесс COVID-19 спадает благодаря популяционному иммунитету. Кроме того, на последнем этапе стране «помогла природа». Профессор добавил, что российские медработники знают, как лечить коронавирус, а граждане обладают возможностью пройти вакцинацию. Он подчеркнул, что улучшение эпидситуации позволяет вводить точечные и предметные меры.

Фото: Ринат Назметдинов

Врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что пандемия коронавируса пока не заканчивается, но ситуация в России стабилизируется, однако вирус никуда не уходит и новые случаи COVID-19 все равно будут. Он уточнил, что заболеваемость будет не на таком высоком уровне, поэтому система здравоохранения справится с этой ситуацией. Инфекционист пояснил, что есть, например, пандемия туберкулеза, с которой давно борются, но она никуда не уходит. Так же останется и пандемия коронавируса, заболеваемость будет то больше, то меньше, но вирус никуда не уйдет.

Также врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что еще рано говорить о завершении пандемии, поскольку могут появиться новые штаммы и мутации. Он отметил, что больных стало значительно меньше, но «пока есть больные — есть возможность появления мутаций», и подчеркнул, что новые штаммы сейчас появляются в Китае, Южной Африке, Индии — «практически весь мир так или иначе задействован».

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала, что доля варианта омикрон-штамма ВА.2 на данный момент составляет в России около 8 процентов. По ее словам, BA.2 присутствует на территории нашей страны в различных регионах, и наблюдается рост доли таких образцов. Черкашина отметила, что данный вариант успешно детектируется различными тест-системами для ПЦР-диагностики коронавируса.

Доклинические испытания первого в своем классе лекарственного препарата, который препятствует взаимодействию коронавируса с клеткой, завершатся в России весной 2022 года. Лаборатория биомедицинской химии Федерального исследовательского центра (ФИЦ) Биотехнологии РАН (ФИЦ Биотехнологии РАН) получила ранее молекулу — PDSTP, которая обладает принципиально новым механизмом действия. Взаимодействуя с клеткой хозяина, она блокирует связывание вируса и клетки, что приводит к прерыванию жизненного цикла вируса и прекращению его репликации. Этот принципиально новый оригинальный механизм действия синтезированной молекулы был подтвержден в том числе в независимой зарубежной лаборатории.

Врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-клиника» Ольга Мальченко объяснила, что кашель при заражении омикрон-штаммом коронавируса появляется из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани. Поэтому его нельзя лечить муколитическими средствами, которые вызывают мокроту. По ее словам, при лечении такого кашля не подходят муколитические средства, назначаются препараты, подавляющие приступы, а также ингаляции, даже просто с минеральной водой или разными лекарствами. Они смягчают слизистую, увлажняют ее, и раздражение проходит.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что бесконтрольный прием кроверазжижающих препаратов может привести к тяжелым последствиям для здоровья. По его словам , особенно остро эта проблема проявилась во время пандемии коронавируса. Антикоагулянты выписывают для предотвращения образования тромбов, однако зачастую это оборачивается госпитализацией с кровоизлиянием в мозг или желудочным кровотечением. Антикоагулянты любые — от аспирина до варфарина или прямых антикоагулянтов — могут убить, — подчеркнул врач.

Состояние заболевшего коронавирусом Владимира Жириновского остается стабильным, но ему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий, сообщили в ЛДПР. Ранее в пресс-службе партии заявили, что лидер ЛДПР постепенно идет на поправку, но «требуется время на реабилитацию».

Фото: duma.gov.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отменил действие ряда коронавирусных ограничений на Кубани. С 4 марта для туристов и местных жителей отменяется требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводов при заселении в гостиницы. Также предоставлять указанные документы больше не надо при посещении объектов общепита, предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли, театров, кинотеатров, деловых, а также конгрессно-выставочных мероприятий.

В Ленинградской области со вчерашнего дня отменено требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании при посещении учреждений культуры и общественных мест. Также правительство региона разрешило проводить массовые мероприятия численностью до 750 человек в благополучных районах и до 350 человек в районах с более высоким процентом заболеваемости. При этом участникам мероприятий необходимо соблюдать санитарные требования.

Власти Самары отменили систему QR-кодов для посещения спортивных и культурных учреждений, ТЦ, заведений общепита и других организаций. Сообщается, что исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в городской оперштаб по коронавирусу принял решение разрешить посещение указанных заведений без предъявления QR-кода. Необходимость соблюдения масочного режима и санитарно-эпидемиологических мер сохраняется как в общественных местах, так и в городском транспорте.

Верховный суд РФ отказался отменять обязанность россиян после возвращения из-за границы сдать тест на коронавирус и быть в самоизоляции до получения результата. В суд с иском обратился москвич, который живет за границей, но часто приезжает в Россию на несколько дней. По закону, он обязан сделать ПЦР и до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства. Постановление Роспотребнадзора делает исключение для привитых или переболевших. Суд отклонил иск в ноябре прошлого года, но истец подал апелляционную жалобу. Против нее возражал Роспотребнадзор, указывая, что такие меры направлены на охрану жизни и здоровья большого числа людей и сдерживание пандемии.

Фото: Максим Платонов

Консультацию психиатра предлагают включить в углубленную диспансеризацию для граждан, переболевших коронавирусом. С таким предложением к Минздраву обратились сенаторы. Предполагается, что осмотр врача должен проводиться в самой поликлинике без посещения психоневрологического диспансера. Направлять на консультацию к психиатру будет терапевт, но не всех, а только тех пациентов, которые по результатам скринингового осмотра могут нуждаться в помощи этого специалиста.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что почти все ограничения, ранее введенные для профилактики распространения коронавирусной инфекции в регионе, отменили. Из требований остаются — ношение масок в помещении и транспорте, на улице можно находится без них. Сохраняются требования по дезинфекции помещений. До 31 марта пока под запретом массовые мероприятия. За руководителями организаций также сохранили обязанность контролировать соблюдение санитарно-эпидемических требований.

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе смягчают коронавирусные ограничения. Обязательное социальное дистанцирование отменяется при посещении культовых организаций, стоматологий, парикмахерских, учреждений культуры, общественного питания, розничной торговли, многофункциональных центров «Мои документы» и фитнес-клубов.

Временный медицинский центр Минобороны РФ, развернутый в Подмосковье для помощи жителям региона в борьбе с СOVID-19, завершил работу. В лечении гражданских пациентов из Московской области было задействовано более 500 военно-медицинских специалистов, в том числе врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал. С аэродрома Чкаловский бортами военно-транспортной авиации началась отправка сводного отряда военно-медицинских специалистов ВС РФ в пункт постоянной дислокации — Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Во Франции с 14 марта отменяется ношение масок

В мире коронавирусом на 09.21 (мск) заразились 442 084 034 человека, 5 981 137 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 196 200). На второй строчке — Индия (42 951 556), на третьей — Бразилия (28 913 214), на четвертой — Франция (23 079 453), на пятой — Великобритания (19 211 944).



Больше всего смертей зафиксировано в США (956 262). За ними следуют Бразилия (650 876), Индия (514 589), Россия (346 967, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (318 835).

Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил, что с 14 марта в стране отменяются вакцинные пропуска и ношение защитных медицинских масок во всех публичных местах, кроме общественного транспорта. Вакцинные пропуска, предполагающие прохождение полного цикла вакцинации от COVID-19, были введены с 24 января. Они требуются при посещении баров, кафе, ресторанов, культурных учреждений, в поездках дальнего следования.

Газета Мilliyet со ссылкой на главу Минздрава Турции Фахреттина Коджа пишет, что в стране отменяется масочный режим на открытом воздухе и в помещениях, а также обязательное оформление HES-кодов для жителей страны. Как отмечает газета, масочный режим на открытом воздухе отменяется, также маски не нужно носить в закрытых помещениях с хорошей вентиляцией и соблюдением социального дистанцирования. Кроме того, ни одно учреждение не будет запрашивать с посетителей HES-код, а справки с результатом теста на коронавирус не потребуются лицам без признаков заболевания.

Фото: Максим Платонов

Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) рекомендовал прививаться третьей дозой вакцины от коронавируса подросткам 12—17 лет, относящимся к группам риска. Об этом организация сообщила в четверг вечером. Кроме того, институт выступил с инициативой предложить третью дозу всем детям в возрастной группе 12—17 лет, если она необходима им по причинам, не касающимся медицинских, в частности для путешествий.

Тесты на коронавирусную инфекцию 19 членов футбольного клуба «Майнц» из Германии дали положительный результат. Зараженные, среди которых игроки, тренеры и персонал, были изолированы от команды. Футболисты с отрицательным результатом завершили прерванную индивидуальную тренировку в четверг. Судьба матча чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией», который запланирован на 6 марта, пока не решена.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на данном этапе не видит необходимости во введении второй бустерной прививки от коронавируса широким слоям населения. Сообщается, что на данный момент доказательств недостаточно ни для того, чтобы заявить о необходимости введения второй бустерной дозы широким слоям населения, ни для того, чтобы позволить ЕМА подготовить рекомендацию по данному вопросу. Агентство продолжает следить за всей поступающей информацией относительно использования вакцин на основе рибонуклеиновой кислоты в качестве дополнительного бустера.

Генеральный директор минздрава Малайзии Хишама Абдулы заявил, что управление по контролю за оборотом лекарственных средств одобрило использование вакцины против коронавируса Sinovac для детей от 5 до 11 лет. Он напомнил, что в начале января разрешение было выдано на использование Pfizer-BioNTech. Кроме того, по его словам, вакцина Sinovac была одобрена для подростков от 12 до 17 лет. Согласно оценкам минздрава, примерно 70% детей получат первые дозы препарата в течение двух месяцев, а за полгода планируется полностью вакцинировать не менее 80% детей. На сегодняшний день почти 80% всех жителей страны сделали прививки против коронавируса.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что правительство страны приняло решение продлить срок действия режима усиленных мер против распространения коронавируса в части регионов страны, в то же время отменив ограничения в тех областях, где эпидемиологическая обстановка нормализовалась. По словам японского премьера, квазирежим ЧС будет продлен в 18 префектурах, включая Токио, до 21 марта. В то же время в 13 префектурах, включая юго-западную префектуру Фукуока, ограничения будут сняты 6 марта.

Фото: commons.wikimedia.org

Сенат США предложил отменить введенный в марте 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции режим чрезвычайной ситуации. В поддержку инициативы, выдвинутой республиканцами, выступили 48 законодателей, 47 проголосовали против. Отмечается, что вероятность одобрения законопроекта в Палате представителей, контролируемой демократами, крайне мала. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что не станет подписывать документ, а соответственно, он не сможет вступить в силу.

Максим Кокунин