Челнинцы пожаловались на участившиеся случаи прорывов труб

Фото: Олег Тихонов

Жители 27-го подъезда дома 26/23 в Набережных Челнах пожаловались на постоянные прорывы труб в подвале — аварийные ситуации в последние два года участились.

Жильцы недовольны состоянием подъезда — побелка осыпалась до третьего этажа, в подъезде всегда пахнет сыростью. У одного из жильцов на первом этаже просел угол кухни.

В ЖРЭУ №26 сообщили об устранении ситуации с прорывом трубы. Горячее водоснабжение запущено. Капитальный ремонт обещают провести в 2022 году, когда определится подрядчик. В том числе обещают заменить трубы водоснабжения в подвале и стояки в квартирах и обновить сети водоотведения.

Что касается просевшего угла кухни, в ЖРЭУ сообщили, что жильцу следует обратиться в УК с соответствующей заявкой, сообщили «Челнинские известия».

Фото: Олег Тихонов

Всего в текущем году в Татарстане в программу капитального ремонта многоквартирных домов войдут 769 объектов общей площадью 4,7 млн «квадратов». На реализацию программы предусмотрели более 6,4 млрд рублей.

Маргарита Головатенко