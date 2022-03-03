Челнинец во время погони протаранил 25 машин

Фото: Максим Платонов

55-летний житель Набережных Челнов, скрываясь от полицейских, во время погони протаранил 25 автомобилей. Согласно результатам медицинского освидетельствования, челнинец был нетрезв.

Как сообщили в МВД по Татарстану, информация о водителе, совершавшем опасные маневры, поступила на номер «112». На место выехал экипаж ДПС. Мужчина не отреагировал на требования сотрудников полиции и в ходе погони протаранил несколько машин.

Фото: Максим Платонов

Челнинец был вынужден остановиться только после повреждения трех колес собственного автомобиля. В отношении него составили несколько административных материалов. Кроме того, выяснилось, что задержанный находился в розыске по статье «Вымогательство».

Так, в одном из городских кафе челнинец разбил посуду и окна. В ответ на претензии владельца заведения мужчина стал требовать с него 100 тысяч рублей, угрожая физической расправой. Помимо этого, поступило заявление от сотрудницы МФЦ о привлечении задержанного к ответственности за оскорбление и повреждение имущества. По данному факту организована проверка, передает ТАСС.

Диана Жиленкова