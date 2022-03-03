В Татарстане глаукому диагностировали у более 35 тысяч человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане зарегистрировано 35 358 случаев заболевания глаукомой. В прошлом году прооперировали около 2 тысяч заболевших. Об этом рассказала заместитель главврача по поликлинической части Республиканской клинической офтальмологической больницы МЗ РТ имени профессора Е.В. Адамюка, главный внештатный специалист-офтальмолог Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Елена Жиденко.

По ее словам, всего в мире глаукомой заболели более 100 млн человек, каждый пятый потерял зрение из-за этой болезни. Нередко глаукома возникает из-за наследственной предрасположенности. Причем на начальной стадии она протекает без каких-либо симптомов, поэтому большинство пациентов могут не знать о развитии болезни.

Фото: Максим Платонов

Как сообщила специалист, основной признак глаукомы — это повышенное глазное давление. Ощутим может быть только его резкий скачок. Узнать о наличии болезни можно во время диспансеризации и профилактических осмотров, сообщает мэрия города.

Диана Жиленкова