В Татарстане направлено в суд дело о полицейской инсценировке производства наркотиков

Четырех экс-сотрудников полиции Альметьевска будут судить за превышение должностных полномочий, подлог, подстрекательство к незаконному изготовлению наркотиков и склонение к их употреблению. Вину все четверо не признают, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



По версии следствия, обвиняемые пошли на преступления с целью повышения показателей своей работы и в феврале 2021-го предложили подозреваемому в наркопроизводстве инсценировать дополнительный эпизод по незаконному изготовлению и хранению им наркотических средств, для чего обеспечили необходимым. Как полагают силовики, фигурант в присутствии полицейский приготовил экстракт маковой соломки и употребил его, а стражи порядка сфальсифицировали ряд протоколов и доставили его на медосвидетельствование.

Взамен за «услугу» обвиняемые обещали обеспечить подозреваемого сигаретами и алкоголем. Но тот после возбуждения нового уголовного дела заявил на «режиссеров» наркопостановки в службу собственной безопасности МВД по РТ, и безопасники зафиксировали, как 2 марта 2021 года исполнитель дал нужные показания в отделе полиции, после чего получил от ныне обвиняемых бутылку водки и новые ингредиенты для изготовления наркотиков.