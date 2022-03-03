Член украинской делегации сообщил, что переговоры с Россией будут проходить не в Беловежской пуще

Фото: посольство России в Белоруссии

Переговоры с Россией состоятся, однако они пройдут не в Беловежской пуще в Белоруссии, а в другом месте. Об этом сообщил представитель украинской делегации Давид Арахамия.

— Переговоры действительно будут, но место другое. Все подробности будут позже, — передает ТАСС его слова.

Фото: посольство России в Белоруссии

Информацию о встрече в Беловежской пуще он назвал «не соответствующей действительности».

Вчера вечером делегация России прибыла на второй раунд переговоров в Беловежскую пущу. Киевская сторона выехала и прибудет завтра утром. Место для встречи выбрали обе делегации. Помощник президента РФ, руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщал, что на переговорах будет обсуждаться режим прекращения огня.

Татьяна Леухина