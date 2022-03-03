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Член украинской делегации сообщил, что переговоры с Россией будут проходить не в Беловежской пуще

00:36, 03.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Член украинской делегации сообщил, что переговоры с Россией будут проходить не в Беловежской пуще
Фото: посольство России в Белоруссии

Переговоры с Россией состоятся, однако они пройдут не в Беловежской пуще в Белоруссии, а в другом месте. Об этом сообщил представитель украинской делегации Давид Арахамия.

— Переговоры действительно будут, но место другое. Все подробности будут позже, — передает ТАСС его слова.

Фото: посольство России в Белоруссии

Информацию о встрече в Беловежской пуще он назвал «не соответствующей действительности».

Вчера вечером делегация России прибыла на второй раунд переговоров в Беловежскую пущу. Киевская сторона выехала и прибудет завтра утром. Место для встречи выбрали обе делегации. Помощник президента РФ, руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщал, что на переговорах будет обсуждаться режим прекращения огня.

Татьяна Леухина
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