Мединский заявил, что на российско-украинских переговорах будет обсуждаться режим прекращения огня
На российско-украинских переговорах среди прочего будет обсуждаться режим прекращения огня. Об этом заявил помощник президента РФ, руководитель российской делегации Владимир Мединский.
Делегация РФ уже прибыла на второй раунд переговоров в Беловежскую пущу. Киевская сторона выехала и прибудет завтра утром. Место для встречи выбрали обе делегации.
Первый раунд российско-украинских переговоров прошел в Белоруссии 28 февраля. Он длился около пяти часов. Как сообщал глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский, стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».
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