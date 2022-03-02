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Мединский заявил, что на российско-украинских переговорах будет обсуждаться режим прекращения огня

19:42, 02.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Мединский заявил, что на российско-украинских переговорах будет обсуждаться режим прекращения огня
Фото: посольство России в Белоруссии

На российско-украинских переговорах среди прочего будет обсуждаться режим прекращения огня. Об этом заявил помощник президента РФ, руководитель российской делегации Владимир Мединский.

Делегация РФ уже прибыла на второй раунд переговоров в Беловежскую пущу. Киевская сторона выехала и прибудет завтра утром. Место для встречи выбрали обе делегации.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел в Белоруссии 28 февраля. Он длился около пяти часов. Как сообщал глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский, стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

Татьяна Леухина
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