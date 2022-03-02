В Советском районе Казани открылся новый детский сад

В столице Татарстана появился новый детский сад №11 «Листочки» («Яфраклар»). Дошкольное учреждение, рассчитанное на 140 мест, расположено на улице Архитектора Гайнутдинова. Об этом рассказали в мэрии города.

Площадь двухэтажного здания составляет более 2,4 тысячи кв. м. В детском саду будут функционировать пять общеразвивающих групп и одна логопедическая, предназначенная для детей с нарушениями речи.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Отмечается, что дошкольное учреждение возведено в микрорайоне, включающем в себя жилые комплексы Green, «Лето» и «Светлая долина». Здесь уже подобран земельный участок для школы на 1,5 тысячи мест и продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

В феврале в Ново-Савиновском районе Казани открылся детский сад №150. Это первое в городе дошкольное учреждение, где есть группа для слабослышащих детей. Специальная группа рассчитана на восемь-девять детей. В работе с ними педагоги будут использовать специальные речевые карты и игровую методику обучения.



Диана Жиленкова