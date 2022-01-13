Верховный суд РТ разрешил освободить осужденную по делу «Лизинг-гранта» Марину Халиуллину

29 января из СИЗО в Чувашии должны освободить до вступления приговора в силу бывшую супругу президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Марину Халиуллину. Такое решение, по данным «Реального времени», накануне вынес Верховный суд РТ.



Апелляционная инстанция повторно рассматривает жалобы на приговор по делу «Лизинг-гранта» 2019 года, который ранее успел вступить в силу, но Шестой кассационный суд общей юрисдикции дал делу задний ход. В результате у осужденных по данному делу начали истекать сроки отбывания наказания. Так, 3 января на свободу вышел Михаил Проскуряков — оспариваемым приговором ему назначено 3 года колонии общего режима. На заседании он рассказал, что в СИЗО дали справку о полном отбытии срока.

«Добро» на освобождение Проскурякова в декабре дал Верховный суд РТ, когда продлил срок его содержания под стражей на период апелляции до даты окончания оспариваемого срока. Такое же решение вчера было вынесено по итогам рассмотрения ходатайства в защиту Марины Халиуллиной. Суд приговорил ее к 6 годам колонии общего режима, однако под стражей она находится с января 2017-го, то есть без малого четыре года, а с учетом нормы о зачете сроков за четыре года в СИЗО отбыла срок в полтора раза больше.

Приговоренный к 7 годам колонии экс-глава АМСБ РТ Хайдар Халиуллин на воле с апреля 2021 года. Меру пресечения ему изменили по болезни. Вину он не признавал, приговор оспаривает.

Напомним, 8 ноября 2019-го Вахитовский райсуд Казани вынес приговор по делу о хищениях по программе поддержки предпринимательства «Лизинг-грант» путем лоббирования фирм-«пустышек». Из 23 подсудимых без наказания не остался ни один: 14 получили условные сроки от 2,5 до 4 лет, девятерых приговорили к отправке в колонию общего режима на срок от 3 до 7 лет. Райсуд посчитал доказанным причастность обвиняемых к хищениям и покушениям на таковые, однако снизил размер реального ущерба с 22 до 17 млн рублей.