Минобороны: для пресечения информатак против РФ нанесен удар по технологическим объектам СБУ

Фото: Максим Платонов (архив)

Для пресечения информатак против России нанесен удар высокоточным оружием по технологическим объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и 72-го главного центра психологических операций в Киеве, сообщили в Минобороны.

Из строя вывели аппаратную вещания телевышки. Разрушений жилых домов допущено не было.

В Минобороны вчера предупреждали, что намерены пресечь информационные атаки против страны путем нанесения ударов высокоточным оружием. В ведомстве призвали жителей Украины, которые попадают под влияние украинских националистов в целях осуществления провокаций против РФ, покинуть свои дома. Это касается и жителей Киева, проживающих вблизи ретрансляционных узлов.

В Минобороны добавили, что с началом спецоперации на Украине значительно увеличилось количество информационных атак на российские госучреждения. Жителям РФ регулярно поступают звонки с угрозами убийством и сообщения о минировании школ, детсадов, вокзалов и иных социальных объектов.

Недавно пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация президента фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля. Серия хакерских атак затронула и сайты российских СМИ.

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Маргарита Головатенко