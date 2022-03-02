Генпрокуратура: Татарстан занял 7-е место по количеству зарегистрированных в январе 2022 года преступлений

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан занял 7-ю строчку в рейтинге Генпрокуратуры по количеству зарегистрированных в январе 2022 года преступлений. В республике за первый месяц года их количество составило 4 058.

За январь в Татарстане зарегистрировали 1 591 преступление небольшой тяжести, 1 262 — средней тяжести. Тяжких преступлений в республике зафиксировали 999 — по их количеству республика заняла пятое место в рейтинге Генпрокуратуры. Преступлений особой тяжести в РТ зарегистрировали 206.

Для сравнения, по итогам января 2021 года Татарстан занимал в рейтинге Генпрокуратуры 4-е место с 4 449 преступлениями. Республику по этому показателю тогда обогнали Москва, Краснодарский край и Московская область.

Топ-3 по итогам января 2022-го не изменился. Первую строчку по-прежнему занимает Москва. По данным Генпрокуратуры, в столице в январе 2022 года зарегистрировали 10 476 преступлений. На втором месте Краснодарский край (6 264), на третьем — Московская область (5 758).

Источник: crimestat.ru

На четвертом месте по количеству зарегистрированных в первом месяце 2022 года преступлений идет Санкт-Петербург (4 816), на пятом — Ростовская область (4 291), на шестом — Свердловская область (4 107). В топ-10 вошли также Челябинская область — 3 982 преступления, Башкирия — 3 849, Самарская область — 3 726. Они занимают восьмую, девятую и десятую строчки соответственно.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, за 2021 год в Татарстане зарегистрировали 51 933 преступления — это 9-е место среди всех регионов России. Здесь республика уступила Башкирии, которая заняла 8-ю строчку в рейтинге с 52 437 преступлениями. Подробнее — в материале «Реального времени»



Татьяна Демина