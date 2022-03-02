Международный суд в Гааге рассмотрит иск Украины против России 7 и 8 марта

Международный суд ООН в Гааге проведет слушания по обращению Украины с обвинениями России в геноциде 7 и 8 марта. Об этом пишет «РИА Новости».

На заседании будет обсуждаться вопрос Киева о принятии обеспечительных мер. Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге на прошлой неделе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предмет спора — толкования, применения и исполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В заявлении Украина отрицает акты геноцида в Луганской и Донецкой областях, о которых заявляет Россия, признавая на этом основании ДНР и ЛНР.

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Татьяна Леухина