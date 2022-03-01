В Татарстане этой ночью похолодает до -17 градусов

В Татарстане этой ночью сильно похолодает. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В ночь на среду ожидается до -7..-12 градусов. При прояснениях температура может опуститься до -17 градусов.

Днем потеплеет до 0..-5 градусов. На дорогах гололедица. Также на территории республики ночью и утром прогнозируется туман.

К концу недели в Татарстан придет похолодание, местами пройдет небольшой снег. Днем в субботу ожидается от 0 до -5 градусов.

Татьяна Леухина