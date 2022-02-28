В Татарстане в первую неделю марта ожидается до +1 градуса, в выходные придет похолодание

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане в первую неделю весны ожидается теплая погода. По прогнозам синоптиков, вплоть до выходных на этой неделе днем воздух будет прогреваться до +1 градуса, а уже в субботу температура опустится до -5 градусов.

С 1 по 3 марта в Татарстане осадки маловероятны, на дорогах гололедица, местами сильная. Ночью во вторник, 1 марта, похолодает до -2... -7°С, а при прояснениях — до -12 градусов, в среду и четверг, 2 и 3 марта, в республике температура опустится до -6... -12°С, местами до -16°С. Днем ожидается от -5 до +1 градуса.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу, 4 марта, в Татарстане местами пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до -4 до -9 градусов, а днем температуры воздуха составят от -4 до +1°С.

В субботу, 5 марта, погода в Татарстане существенно ухудшится — синоптики прогнозируют снег, в том числе мокрый, местами метели и сильный ветер. Ночные температуры составят -3... -8°С. Днем ожидается от 0 до -5 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Гидрометцентре РТ отметили, что в минувшие выходные в республике установилась очень теплая погода, наблюдался мокрый снег, дождь и морось, гололед и туман. Днем воздух прогревался до 0... +4°С, а ночью температуры понижались до -1... -5 градусов. Средние температуры воздуха превышали норму на 10—11 градусов.

Днем 28 февраля в полдень температуры составили 0°С. В отдельных районах Татарстана наблюдается туман. Синоптики прогнозировали до +3 градусов.



Татьяна Демина