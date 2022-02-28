Пентагон: Россия не угрожает НАТО

США не видят угрозы от России союзникам по НАТО. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Сейчас Пентагон изучает вопрос о создании механизма связи с Россией по ситуации вокруг Украины. Конкретного решения по этому поводу нет, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

Вопрос установления контактов об использовании воздушного пространства будет обсуждаться скорее в контексте НАТО, а не на двусторонней основе США и России. Для создания деконфликтного механизма нужно желание со стороны Москвы, потому что «это дорога с двусторонним движением».

Госдепартамент США ранее заявил, что не будет повышать уровень готовности своих сил сдерживания. Там отметили, что выступают в защиту принципа отказа от ядерной войны. Тем временем НАТО впервые в контексте коллективной обороны развертывает элементы сил реагирования альянса.



Татьяна Леухина