В Татарстане ликвидируют природный заказник «Шумбутский»
В Рыбно-Слободском районе Татарстана ликвидируют зоологический заказник «Шумбутский». Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации республики.
С соответствующим предложением выступал Госкомитет РТ по биологическим ресурсам. На территории заказника планируется создать охотничье хозяйство. Кабмин РТ поручил провести аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения.
В феврале в Татарстане завершали перепись животных. Полностью ее закончат 10 марта. Полученные данные позволят оценить состояние охотничьих ресурсов и в случае необходимости принять меры по сохранению животных и птиц.
комментарии