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В Татарстане ликвидируют природный заказник «Шумбутский»

18:37, 01.03.2022 2
В Татарстане ликвидируют природный заказник «Шумбутский»
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Рыбно-Слободском районе Татарстана ликвидируют зоологический заказник «Шумбутский». Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации республики.

С соответствующим предложением выступал Госкомитет РТ по биологическим ресурсам. На территории заказника планируется создать охотничье хозяйство. Кабмин РТ поручил провести аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения.

Фото: ojm.tatarstan.ru

В феврале в Татарстане завершали перепись животных. Полностью ее закончат 10 марта. Полученные данные позволят оценить состояние охотничьих ресурсов и в случае необходимости принять меры по сохранению животных и птиц.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 01 мар
    Охота — это узаконенное убийство.
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  • Анонимно 01 мар
    исторически там лучший в стране спирт всегда гнали.
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