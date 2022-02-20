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В Татарстане завершается перепись животных — видео

03:23, 20.02.2022
В Татарстане завершается перепись животных — видео
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Татарстане уже на 80% прошла перепись животных. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Работы полностью завершили в Апастовском, Азнакаевском, Балтасинском, Лениногорском, Спасском и Ютазинском районах. Зимний маршрутный учет завершится 10 марта. Полученные данные позволят оценить состояние охотничьих ресурсов и в случае необходимости принять меры по сохранению животных и птиц.

В Татарстане с 1 февраля в государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Устье реки Меши» запретили промысловое и любительское рыболовство. Ограничения продлятся до 15 февраля, их ввели для создания устойчивой популяции водных биологических ресурсов и благоприятных условий для их воспроизводства.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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