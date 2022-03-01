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В МИД заявили, что за фейками о военной операции на Украине стоит НАТО

18:15, 01.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
В МИД заявили, что за фейками о военной операции на Украине стоит НАТО
Фото: pixabay.com

За антироссийскими фейками по поводу военной операции на Украине стоят натовские спецслужбы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Это колоссальное противостояние, которое, безусловно, руководствуется и дирижируется из Брюсселя. Это, безусловно, инфраструктура НАТО, которая задействована, — передает «РИА Новости» ее слова.

Фото: mid.ru

Вчера председатель Госдумы России Вячеслав Володин одобрил предложение думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки, связанные с действиями Вооруженных сил России. Депутаты уже приступили в разработке документа. Уголовная ответственность за распространение недостоверной информации может достигать до 15 лет лишения свободы.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьТехнологииМедиа

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комментарии

  • Анонимно 01 мар
    народ это знал
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  • Анонимно 01 мар
    самая жесткая информационная война
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