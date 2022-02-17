В Пестречинском районе открылись два детсада

В Пестречинском районе по национальному проекту «Демография» открылись сразу два детских сада — в селе Богородском и в деревне Куюки. Названия для них выбрали жители района путем голосования — садик в селе Богородском назвали «Золотой ключик», в Куюках — «Сказка».



Здания детсадов двухэтажные. Каждый оснащен современным пищеблоком, музыкальным и спортивным залами. На территории есть игровые площадки для прогулок.

Садик в Куюках — второй детсад в этом населенном пункте. Первый садик — «Золотая рыбка» — открылся в конце 2019 года. Сейчас его посещают 333 ребенка. В новом дошкольном учреждении организуют 12 групп. Всего набрано 220 детей. В течение текущего года планируется увеличить места еще на 110.

Воспитанники сада «Золотой ключик» переедут в новое здание. После дополнительного набора садик будут посещать 120 детей. В дошкольном учреждении создано шесть групп.

Однако даже открытие сразу двух дошкольных учреждений пока не решает проблемы с очередностью в сельских поселениях. Только в Куюках очереди ожидают 1 415 детей. Решается вопрос с поиском финансирования для открытия дополнительных мест в новых детских садах. Всего в районе с учетом новых объектов 19 дошкольных учреждений, которые посещают 2 645 детей, сообщает Минобрнауки РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале в Ново-Савиновском районе Казани открылся детский сад №150, ставший первым в городе дошкольным учреждением, где есть группа для слабослышащих детей. Отмечается, что в работе с малышами, у которых есть нарушения слуха, педагоги будут использовать специальные речевые карты и игровую методику обучения. Специальную группу будут посещать восемь-девять детей.

Маргарита Головатенко